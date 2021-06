Sendenhorster flüchtetvor Polizeikontrolle

Mit einer Flucht hat sich ein Sendenhorster in der Nacht zum Samstag in Beckum einer Verkehrskontrolle entzogen, indem er einfach den Beamten auf der Straße ignorierte. Dennoch wurde er gestellt: Der Mann fuhr laut Polizei unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis.

Eine Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr ist in Beckum für Polizisten anders verlaufen als geplant, heißt es im Polizeibericht. An einer Kontrollstelle forderten die Beamten einen 35-jährigen Sendenhorster durch deutliche Zeichen auf, anzuhalten. Der Fahrer war in seinem Auto auf der Neubeckumer Straße unterwegs.

Flüchtiger fährt auf Polizisten zu

Beim Erblicken des Polizisten auf der Straße bremste der Mann zunächst ab, hielt dann aber seine Geschwindigkeit bei und steuerte auf den Beamten zu, berichtet die Polizei.

Kurz vor Erreichen der Kontrollstelle fuhr der Sendenhorster links an dem Beamten vorbei und flüchtete. Der Polizist konnte einen Zusammenstoß nur durch einen schnellen Sprung zur Seite verhindern.

Zwei weitere Beamte nahmen mit ihrem Funkstreifenwagen unmittelbar die Verfolgung auf. Etwa 300 Meter nach der Kontrollstelle fuhr der 35-Jährige auf einen Parkplatz, um zu Fuß weiter zu flüchten. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos der Polizei und des Flüchtigen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Außerdem fuhr der Sendenhorster ohne gültige Fahrerlaubnis.

Blutprobe im Krankenhaus

Da die Polizei zusätzlich den Konsum von Drogen nicht ausgeschlossen konnte, wurde der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Weder der 35-Jährige, noch seine 29-Jährige Beifahrerin und die beteiligten Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, berichtet die Kreispolizei. Gegen den Sendenhorster ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.