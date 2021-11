Sendenhorster Gänse schnattern wieder

Nach der coronabedingten Pause kam der Martini-Gänsemarkt bei den Besuchern gut an. Angebote und Programm waren vielfältig, und auch das Wetter spielte mit: etwas Sonne, etwas Regen, etwas Wind – November halt. Da schmeckte dann schon mal der erste Glühwein.

Endlich wurde wieder kräftig geschnattert in der guten Stube von Sendenhorst. Nach der coronabedingten Absage freuten sich der Gewerbeverein und dessen Gäste, dass der Martini-Gänsemarkt an diesem Sonntag wieder über die Bühne gehen konnte. Zwar zogen die Gänse nicht wie gewohnt über den Markt, aber mit ihrem lauten Geschnatter lockten sie die Besucher an.