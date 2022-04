Sendermann verstärkt Kaschwig

Michael Sendermann verstärkt seit Mitte März die Geschäftsführung der R. Kaschwig Schallschutztechnik GmbH. Diese Funktion übt er zunächst gemeinsam mit Andreas Kaschwig aus, der nach rund 30 Jahren mittelfristig aus dem operativen Geschäft ausscheiden werde, kündigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung an.

Standort Sendenhorst ausbauen

Für die Zukunft des Schall- und Arbeitsschutzherstellers hat sich der neue Geschäftsführer viel vorgenommen. Hauptziele seien die Expansion in neue Märkte, der Ausbau des Standortes in Sendenhorst und die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, teilt das Unternehmen weiter mit.

„Die Anforderungen im Bereich Lärm-, Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz steigen ständig“, erklärt Sendermann. „Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen ist Kaschwig Schallschutz ein zuverlässiger Partner, um diese wachsenden Herausforderungen zu meistern.“ Das Unternehmen habe sich mit „Sonolit“, einer modularen und montagefreundlichen Systembaureihe, als ein führender Anbieter für Lärmschutz in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen etabliert. Unter dem Markennamen „Protolit“ kämen individuelle Lösungen im Bereich Arbeitsschutz hinzu.

Internationales Umfeld

„Qualifizierte Mitarbeiter, ein moderner Maschinenpark und hervorragende Produkte von höchster Qualität – Kaschwig bietet ideale Voraussetzungen, um auch im internationalen Umfeld zu einem führenden Anbieter von Schall- und Arbeitsschutz zu werden“, erläutert Sendermann. Seine Einschätzung kommt nicht von ungefähr: Zuletzt hat er langjährig bei einem mittelständischen, inhabergeführten Maschinenbauunternehmen in leitender Position in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Export ein weitreichendes Erfahrungsspektrum gesammelt, heißt es in dem Pressetext weiter.

Fachkräftemangel entgegenwirken

Vorausschauend reagiert Sendermann auf eine zentrale Herausforderung vieler Unternehmen, den allgegenwärtigen Fachkräftemangel. „Spannende Aufgaben, berufliche und persönliche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und ein angenehmes familiäres Arbeitsklima: Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und möchten das in Zukunft selbstbewusst nach außen zeigen“, sagt Michael Sendermann. Ein Ziel ist für den neuen Geschäftsführer auch der weitere Ausbau des Standortes, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter voranzubringen.

Der langjährige Geschäftsführer Andreas Kaschwig erklärt zu seinem Nachfolger: „Mit Michael Sendermann haben wir eine in unserer Region ansässige international erfahrene Persönlichkeit gewinnen können, die wertvolle Impulse für die weitere Entwicklung des Unternehmens mitbringt.“