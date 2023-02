Sessions-Höhepunkt mit Schäfer Heinrich

Die Sendenhorster Narren um das Dreigestirn der KG „Schön wär's“ fiebern dem Höhepunkt der Session entgegen. Nach vielen Auftritten in Schulen, bei Vereinen und Institutionen beginnt am Sonntag der Sendenhorster Straßenkarneval. Pünktlich um 12.11 Uhr wird sich die Narrenschar vor dem Rathaus einfinden, um dieses dann gemeinsam zu erobern. Einfach wird es Prinzessin Julia I. mit ihrem Bauern Dietmar, sowie der Jungfrau Kirsten allerdings nicht haben. Bürgermeisterin Katrin Reuscher hat bei der Karnevalssause am vergangenen Wochenende ja bereits angekündigt, dass ihr Team und sie sich bestens auf diesen närrischen Angriff vorbereitet haben.

Aber auch neben dem Sturm auf das Rathaus wartet auf die Sendenhorster Jecken am Sonntag ein buntes Programm. So wird die Nachwuchsgarde „KG-Fantastic“ genauso ihr Können auf der Bühne präsentieren, wie eine Tanzgarde der KG „Klein Kölle“ aus Vorhelm. Auch die drei Sendenhorster Musikzüge wollen für die richtige Stimmung auf dem Marktplatz sorgen.

Am Rosenmontag startet dann um 11.11 Uhr der närrische Lindwurm. Das Dreigestirn freut sich auf prominente Begleitung. Schäfer Heinrich wird vom Wagen des Dreigestirns aus dem närrischen Volk an den Straßen zujubeln, ehe er dann auf dem Marktplatz auf der Bühne und im Festzelt für Stimmung sorgen wird. Festwirt Jörg Lilienbecker hat als besonderes Bonbon für jeden, der am Rosenmontag als Schaf kostümiert auf dem Marktplatz mitfeiert, eine kleine Überraschung hinter der Theke parat. Die „FST-Eventgroup“ wird an beiden Tagen für den richtigen Ton und natürlich auch für passende Musik sorgen.