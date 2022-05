Und obwohl sie grundsätzlich alles andere als infrage steht, wird es wohl auch in den kommenden Monaten erst einmal nichts mit der fälligen Sanierung der Umkleiden und Duschanlagen im Sport- und Freizeitzentrum an der Jahnstraße werden.

Die Sanierung der Umkleiden und Duschanlagen an der Jahnstraße (oben) sollte eigentlich bereits längst angegangen sein. Nun will die Sportgemeinschaft sich in Eigenregie um die Maßnahme kümmern. Die BfA möchten derweil wissen, wie es um die fälligen Reparaturen in der Hohe-Ward-Halle bestellt ist.

Es ist eine Maßnahme, die sich nun durchaus schon seit Längerem auf der berühmten „To-do-Liste“ befindet. Und obwohl sie grundsätzlich alles andere als infrage steht, wird es wohl auch in den kommenden Monaten erst einmal nichts mit der fälligen Sanierung der Umkleiden und Duschanlagen im Sport- und Freizeitzentrum an der Jahnstraße werden. Nach dem Sozialausschuss in der vergangenen Woche wird sich der Stadtentwicklungsausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag (2. Juni) noch einmal mit dem Thema beschäftigen.