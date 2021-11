Sicher im Auto und auf dem Rad

Diskutiert wurde schon vor Jahrzehnten. Bis schließlich jedoch „Nägel mit Köpfen“ in Form eines Planfeststellungsverfahren gemacht wurden, sollte es aber noch bis ins Jahr 2014 dauern. Exakt sieben Jahre später ist das Mammutprojekt nun vollbracht. Mit einem „großen Bahnhof“ wurde die fertige Landesstraße 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt am Montagmorgen auf gut halber Strecke offiziell ihrer Bestimmung übergeben, nachdem sie bereits am Freitag für den Verkehr freigegeben worden war.

