Sendenhorster Johannes Kreimer ist im FSJ-Einsatz in Ghana

Fernab der Heimat hat Johannes Kreimer in diesem Jahr Weihnachten verbracht. Der 19-jährige Sendenhorster absolviert seit dem 18. September, organisiert durch das Bistum Münster, ein freiwilliges Jahr in Ghana. Er lebt im Diocesan Formation and Counselling Center in Nsuta, in der Voltaregion.