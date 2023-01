Sinnbild für den inneren Zwiespalt

In der Familie Hoffmeister-Höfener aus Albersloh gibt es ein Ritual: den persönlichen Jahresrückblick. Die wichtigste Kategorie: Dein Mensch des Jahres. In diesem Jahr war die Wahl von Thomas Hoffmeister-Höfener – den Diplom-Theologen kennen viele in seiner Rolle als Erzähler – sehr umstritten.

„Denn ich habe mir Detlev Utta ausgewählt. Kein Vorbild wie sonst, eher eine Art Sammelbild. Es geht mir, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, nicht um Detlev Utta persönlich. Viel mehr zeigt er beispielhaft den Riss, der durch unsere Gesellschaft, auch durch jeden Einzelnen geht.

Detlev Utta aus Münster ist WM-Tourist in Katar gewesen und hat dort an die 25 Spiele besucht. Man mag über sein sonderbares Hobby denken, was man will. Dass er seine kostbare Lebenszeit und sein Geld (!) dafür verwendet: seine Entscheidung. Dass er dabei Infantino und seine Scheichs unterstützt: sehr ärgerlich. Wirklich bezeichnend und leider bedenklich ist die (Denk-)Haltung, die dahintersteckt. Im WN-Interview vom 13. Dezember sagt er wörtlich: „Die Vorwürfe sind alle berechtigt, aber ich mache hier keine Politik, ich bin bei einer Fußball-WM. Die Stimmung ist gut…“

Auf Rechte pochen bringt nichts weiter

Wie realitätsblind und wirklichkeitsverleugnend muss man sein? Was muss noch passieren, wie viele Tote, wie viel Bestechungsgelder, wie viele PR-Lügen brauchen wir noch, dass wir hinsehen und unser Handeln wenigstens überdenken und anders handeln? Im Falle dieser schlimmsten WM aller Zeiten liegen alle Karten auf dem Tisch, sämtliche Verbrechen sind bestens dokumentiert. Doch wir wollen es nicht wahrhaben.

Ich weiß, was jetzt viele denken: „Nicht schon wieder, ich kann das nicht mehr hören, ich will wieder ganz normal leben und, in diesem Fall, einfach Fußball schauen.“ Man wird schnell in die Rolle des Spielverderbers, Partycrashers oder – neuerdings – „Moralapostels“ gedrängt. (Wobei ich nie verstanden habe, was daran schlecht sein soll. Die Apostel waren gute Typen, und eine Welt ohne Moral ist eine Welt, in der wir nicht leben können, siehe Putin.) Da ist sie, die Zerrissenheit. Wir wissen, alle Vorwürfe sind berechtigt, aber wir wollen uns nicht stören lassen, es ist Zeit zu feiern, die Stimmung ist beziehungsweise soll gut sein. Und warum? Weil die Menschen, die so denken und reden, die Haltung haben, dass sie ein Recht darauf haben.

Sie denken, sie haben es sich verdient, das Recht auf ein unbeschwertes Hobby oder Leben, ein Recht auf Leichtigkeit und Spaß. Diese Haltung gibt es in unserer Gesellschaft in verschiedenen Stärkegraden. Es ist die gleiche Haltung, die Menschen dazu bringt, in Bäckereien herumzupöbeln (WN vom 20. Dezember) oder das medizinische Personal in Arztpraxen und Kliniken anzumachen (zuletzt WN vom 27. Dezember). Weil: Ich habe ein Recht darauf, bedient oder behandelt zu werden.

Es ist die gleiche Haltung – und das ist wirklich schlimm und gefährlich – wie beim Klimawandel: Ich weiß es, aber ich will es nicht hören. Und vor allem will ich nicht zu viel ändern, nicht auf mein Hobby, meinen Flug, mein tolles Auto verzichten, weil ich ein Recht darauf habe. Ich, ich, ich. Diese Haltung wirkt wie der Protest von Kindern, denen man zu Weihnachten ein noch größeres Geschenk versprochen hat, und jetzt merken sie, dass der Weihnachtsmann ein Fake ist. Was vielleicht lustig klingt, ist nicht witzig: An dieser Haltung geht die Welt kaputt.

Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen

Durch mich geht dieser Riss auch, natürlich, der Utta in mir sozusagen. Ich feiere auch gerne (und ich schaue sehr gerne Fußball). Aber nicht mehr so. Mein Vater hat mir schon als Kind beigebracht: erst die Arbeit, dann der Spaß. Heute weiß ich: Die Reihenfolge ist wichtig. Wäre es nicht schöner, wir würden die Ärmel hochkrempeln und jeden Tag daran arbeiten, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird? Jede und jeder nach seinen Möglichkeiten all den Infantinos und Scheichs, die meinen, uns kaufen zu können, und all jenen, die in unserem Alltag jene Haltung zeigen, die ihr Recht über Respekt, Anstand und über das Recht der Anderen stellen, die Stirn bieten. Und dann feiern. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Verantwortung zu übernehmen für uns und unser Tun. Sinnvoller, als in Katar zwischen klimatisierten Stadien herumzulaufen, ist es allemal.“