Skater ziehen spontan ins Trockene um

Eigentlich war alles perfekt angerichtet: Flanieren und Verweilen, wo sich sonst Autos drängeln, so sollte der Aktionstag der Stadt Sendenhorst im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche eigentlich aussehen. Leider spielte das Wetter am Samstag dann aber nicht mit.

Das Interesse der Jugendlichen am Skate-Workshop war groß. Wegen des Wetters wurde das Angebot nach der Einweisung kurzerhand in die Teigelkamphalle verlegt.

Eigentlich war alles perfekt angerichtet: Flanieren und Verweilen, wo sich sonst Autos drängeln, so sollte der Aktionstag der Stadt Sendenhorst im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche eigentlich aussehen.

Das Team der Stadt Sendenhorst um Birgit Stumm, Cornelia Mealing samt dem Hausmeisterteam sowie die Mitarbeiter des Bauhofes hatten alles geplant und viel Arbeit investiert. Leider spielte das Wetter am Samstag dann aber nicht mit. Immer wieder stark einsetzende Regengüsse verdarben den Spaß an einem schönen Event.

„Wir wollen die Jugendlichen abholen und gemeinsam mit ihnen was in Sendenhorst und Albersloh aufbauen. Hierbei soll der Nachwuchs auch mitbestimmen und vor allem Verantwortung übernehmen. Ganz schön cool, so einen Tag im Rahmen der drei Veranstaltungen durchzuführen. Ich danke allen, die mit dabei waren“, sagte Bürgermeisterin Katrin Reuscher.

Skate-Workshop beim Nachwuchs gefragt

Flexibel zeigte sich die Stadt dann auf jeden Fall. Aufgrund der Sturzgefahr konnte der Skate-Workshop spontan in die Teigelkamp­halle verlegt werden. Nachdem Jan vom Verein „Skate Aid“ die Einweisung und Erklärungen noch auf der Schulstraße übermitteln konnte, kamen die Nachwuchsskater dann in der trockenen Halle praktisch so richtig auf ihre Kosten.

Der Andrang war groß, und somit habe sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt, waren sich die Organisatoren einig. Auch Jörg Lilienbecker zog mit seinem „Bubble Tea Truck“ in die Sporthalle um und sorgte dann für die passenden Erfrischungen der eifrigen Skaterinnen und Skater.

Das sonstige Angebot in der Sendenhorster Innenstadt wie der Info-Stand der RVM, der Info-Stand der Stadt Sendenhorst mit dem Bearbeitungsüberblick zum Integrierten Mobilitätskonzept für Sendenhorst und das Angebot des ADFC blieben wohl aufgrund der Wetterlage dann aber eher unbeachtet. Auch die Malkunst des Rinkeroders Ben Uhlenbrock war schneller wieder verschwunden, als er nacharbeiten konnte.

„Wir haben gezeigt, dass wir in Sendenhorst was auf die Beine stellen können. Das Wetter können wir allerdings nicht machen. Aber ich könnte mir eine Wiederholung eines verkehrslosen Tages in der Innenstadt durchaus noch öfter vorstellen“, so Bürgermeisterin Katrin Reuscher.