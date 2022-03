Sonne tanken auf dem Dach

Der Kreis Warendorf fördert mit jeweils 500 Euro insgesamt 1000 Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern. Auch Sendenhorster können Anträge in den Lostopf schmeißen.

Kreis fördert auch in Sendenhorst Photovoltaikanlagen

Die 500 Euro, die der Kreis Warendorf möglicherweise dazu gibt, decken die Kosten natürlich bei Weitem nicht. „Das soll vor allem ein Anschub sein“, sagt Cornelia Mealing, neue Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin der Stadt Sendenhorst. Der Kreis Warendorf fördert mit jeweils 500 Euro insgesamt 1000 Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern. Auch die Stadt Sendenhorst ist beim Programm „1000 Sonnendächer“ mit dabei: 22 Anlagen könnten hier rein rechnerisch gefördert werden, rechnet Cornelia Mealing vor.

Wer dabei sein will, muss sich aber etwas sputen: Die erste Antragsfrist endet am 15. März. Ganz hürdenlos ist das auch nicht: Gefördert werden neu zu errichtende PV-Anlagen ab einer Mindestgröße von vier Kilowattpeak, eine Maßeinheit für solche Anlagen. Und ein Angebot eines Fachunternehmens muss auch beigefügt werden. Wer kein solches kennt, kann sich gerne an Cornelia Mealing im Rathaus wenden. „Ich führe eine Liste, die ich gerne weitergebe“, sagt Mealing.

Das Angebot soll bewusst niederschwellig sein. Jeder kann sich online auf der Seite des Kreises unter www.sonnendach.waf.de für die Förderung bewerben. Niemand muss befürchten, dass der Topf schon leer ist. „Alle Anträge werden gleichberechtigt behandelt“, erklärt Mealing. „Am 15. März wird gezählt.“

Niederschwelliges Angebot

Sollte es mehr Förderanträge geben als Geld im Topf ist, wird gelost, so die Klimaschutzmanagerin. Das könne durchaus so kommen, denn im Gespräch mit dem Kreis Warendorf habe sie erfahren, dass das Angebot rege nachgefragt werde. Dennoch: „Interessierte sollten es auf jeden Fall versuchen.“ Dabei sei davon auszugehen, dass aufgrund des kurzfristig öffentlich gemachten Antragszeitraumes nur ein erster Teil der Fördermittel abgerufen werde. Deshalb werde es vermutlich einige Wochen später erneut die Möglichkeiten geben, einen Förderantrag zu stellen.

„Klimaschutz beginnt nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern auch auf dem eigenen Dach“, ist sich Cornelia Mealing mit Landrat Dr. Olaf Gericke einig. Sie freut sich darauf, in ihrem neuen Job die Bürger ausführlich über neue Wege beim Klimaschutz und in Sachen Mobilität informieren zu können. „Wir alle können die Energiewende aktiv mitgestalten“, sagt sie. Das gelte übrigens auch für Mieter, die kleine Solarzellen auf Balkonen installieren könnten. „Ich helfe und berate sehr gerne.“

Die Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin geht davon aus, dass in nächster Zeit noch große Fragen und Aufgaben auf die Gesellschaft zukommen, etwa im Zusammenhang mit dem Lösen aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen und dem Erreichen der Klimaziele, auch mit Blick auf die Windenergie. „Da ist bundesweit viel in Bewegung“, sagt sie. „Es ist spannend, was da gerade passiert. Denn die Kommune ist der Ort, wo das umgesetzt wird.“

Klimaschutzmanagerin Cornelia Meiling ist unter

0 25 26 / 303 142 oder per E-Mail an mealing@sendenhorst.de zu erreichen.