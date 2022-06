Spanische Fiesta zum Jubiläum

25 Jahre St.-Elisabeth-Stift, 25 Jahre Pflege- und Betreuungsnetzwerk: Im Sendenhorster Wohnhaus für ältere Menschen wurde dieses Doppeljubiläum mit einem schwungvollen Fest für die Bewohner und mit einem Mitarbeiterabend gefeiert. Aber auch in den drei anderen Häusern im Pflegenetzwerk in Albersloh, Everswinkel und Ennigerloh wurde das 25-jährige Bestehen des St.-Elisabeth-Stifts mit einem Festessen für die Bewohner und einem wertschätzenden Dank an die Mitarbeitenden gewürdigt. Es war der Höhepunkt des Jubiläums, das offiziell Anfang Mai mit einem Festakt im Spithöver-Forum begangen worden war.

Das St.-Elisabeth-Stift war – wie berichtet – 1997 die Keimzelle des Pflege- und Betreuungsnetzwerks. Damals war Werner Strotmeier Geschäftsführer des St.-Josef-Stifts und hatte in dieser Funktion auch den Weg in die Altenhilfe geebnet.

Pflege kann in Familien nicht mehr geleistet werden

Im Jubiläumsjahr dankte er als Aufsichtsratsvorsitzender den vielen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen für ihr tägliches Engagement für die Bewohner: „Sie sind Lebensbegleiter in einem für die Bewohner wichtigen Lebensabschnitt. Da wachsen Bindungen, aber es bedeutet auch Abschied zu nehmen. Ich versichere Ihnen, Ihr Engagement und ihre Leistung wird vom Träger gesehen und wertgeschätzt.“

In seinem Rückblick machte er deutlich, dass „die Altenarbeit eine eigene Identität haben und keine 13. Station des Krankenhauses sein sollte“. Es sei eine Notwendigkeit der Zeit, sich dieser Aufgabe anzunehmen, da die Pflege in den Familien nicht mehr habe geleistet werden könne.

St. Elisabeth-Stift feiert Doppeljubiläum Foto: St. Elisabeth-Stift

Die Jubiläumsfeier war eingebettet in die jährliche Themenwoche „Urlaub ohne Koffer“, die mit „Elli, olé!“ in diesem Jahr unter spanischen Vorzeichen stand. Sangria, feuriger Flamenco und tollkühne Toreros: Das Team des St.-Elisabeth-Stifts hatte ein kreatives Programm auf die Beine gestellt.

Spanische Musik und mediterranes Essen

Höhepunkte waren die Livemusik von Matthias Dieckerhoff (Begleitender Dienst) und Lioba Mertens-Surmann, der Flamencoauftritt von Ingrid Keppeler und die spanische Schlagerparade, die die großen Zeiten von Cindy & Bert und anderen Schlagersternchen wieder wach werden ließ.

Aber auch an den anderen „Urlaubstagen“ gab es reichlich spanisches Flair mit mediterranem Essen aus der Stiftsküche, Quizrunden, Reiseberichten, spanischer Musik und Singerunden.

Zum Abschluss des Elisabeth-Stift-Jubiläums genossen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen tollen Abend, der ihnen zu Ehren im Spithöver-Forum mit einem Festessen, wertschätzenden Worten von Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann und dem spanischen Gitarristen Manuel Montilla ausgerichtet wurde.