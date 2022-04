Spaziergang endet mit Schlägen

Bei einem Spaziergang in Albersloh kam es zu Auseinandersetzungen mit Schlägen. Dabei griff ein 45-Jähriger einen Rentner und einen Zeugen an.

Abendliche Auseinandersetzung in Albersloh

Das Aufeinandertreffen mehrerer Spaziergänger endete am Samstag (2. April) gegen 21.30 Uhr mit leichten Verletzungen. Das teilt die Polizei mit. Ein 45-jähriger Mann aus Albersloh war gemeinsam mit einem dreijährigen Kind und einem nicht angeleinten Hund auf der Bergstraße in Albersloh zu Fuß unterwegs. Dort traf er auf einen 70-jährigen Mann aus Münster, der mit einer Frau ebenfalls zu Fuß unterwegs war. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung griff der 45-Jährige den 70-Jährigen an und stieß ihn auf den Boden. Der 45-Jährige schlug nach Polizeiangaben mehrmals auf den Rentner ein.

Ein 31-jähriger Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung und versuchte, einzugreifen. Auch er wurde von dem 45-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Mehrere Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung.