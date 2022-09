SPD fordert Überplanung der gesamten Verkehrssituation

Für eine Erweiterung des Krankenhauses muss die Pennigstiege verlegt werden. Die SPD fordert in diesem Zusammenhang, die gesamte Verkehrssituation in den Blick zu nehmen

Bei den Erweiterungsplänen des St.-Josef-Stifts, für die auch eine Verlegung der Pennigstiege notwendig ist, möchte die SPD-Fraktion den gesamten Bereich verkehrstechnisch in den Blick nehmen, um mehr Verkehrssicherheit zu erreichen. „Wir sehen die Notwendigkeit der Erweiterung des OP-Traktes im Krankenhaus und unterstützen das Vorhaben“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Christiane Seitz-Dahlkamp in einer Stellungnahme zu den Plänen.

Wie berichtet, hatte das St.-Josef-Stift das ehemalige Restaurant Elmenhorst erworben, um das Grundstück in die weiteren Planungen des Krankenhauses zu integrieren.

Städtebauliche Herausforderung

„Diese Baumaßnahme stellt aber auch eine städtebauliche Herausforderung dar“, stellt dazu die SPD fest. In der Juni-Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wurde über die Erweiterung des Stifts mit der dadurch notwendigen Umgestaltung der Pennigstiege diskutiert.

Dabei wurde durch die SPD-Fraktion neben der grundsätzlichen Zustimmung deutlich gemacht, dass für dieses außerordentliche Entgegenkommen der Stadt die Erwartung besteht, dass die Kreuzungssituation mit der gegenüberliegenden Straße „Mauritz“ verbessert wird, blickt die Fraktionsvorsitzende zurück. „Dies umso mehr, als hier ein Kreuzungspunkt des Rad- und Fußverkehrs sowohl der Patienten des Stifts als auch der Grundschul- und Kita-Kinder ist. Das ist somit im Allgemeininteresse.“

Sichere Verkehrsführung

Eine Neuplanung in dem Bereich solle unbedingt zu einer sichereren Verkehrsführung und zu einer Sicherung der städtebaulichen Qualität führen. Die notwendigen Bauarbeiten im Bereich der Landesstraße 586 (Westtor) müssten „als Chance hierfür gesehen und entsprechend genutzt werden“, fasste Ralf Kaldewey als Sprecher im Ausschuss zusammen, „auch in enger Abstimmung mit dem Mobilitätskonzept“.

Die SPD-Fraktion habe deshalb zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am kommenden Donnerstag einen Antrag zur Einbindung eines Fachplaners oder einer Fachplanerin für den neuen Kreuzungsbereich und die neue Pennig­stiege gestellt. Denn auch der städtebauliche Aspekt müsse berücksichtigt werden. Aus Sicht der SPD-Fraktion sei auch vor allem eine Einbindung der Eigentümer der Nachbargrundstücke notwendig, da sich der Bereich gravierend verändern werde.