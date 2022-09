„Stadt der Stimmen“ machte ihrem Name alle Ehre

Die „Stadt der Stimmen“ hat ihrem Namen am Wochenende erneut alle Ehre gemacht. Nicht weniger 13 acappella-Gruppen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden nahmen am „Vocal Champs Contest“ in der Städtischen Realschule teil.

Die Stadt Sendenhorst hat ihrem Ruf als „Stadt der Stimmen“ am Wochenende alle Ehre gemacht. Von Freitag bis Sonntag nahmen 13 A-cappella-Gruppen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden am „Vocal Champs Contest“ in der Realschule St. Martin teil. Matthias Greifenberg hatte das Event mit finanzieller Unterstützung der VEKA AG und der Sparkassen-Stiftung sowie der Stadt Sendenhorst hervorragend vorbereitet und sein Organisationstalent unter Beweis gestellt, als zwei Gruppen krankheitsbedingt absagen mussten.

Kurzerhand ließ er auf der kleinen Bühne im Foyer der Realschule St. Martin einige Bands auftreten mit Songs, die nicht im anschließenden Wettbewerb gesungen werden durften. Die Zuhörer waren dennoch begeistert und nahmen das spontane Ersatzprogramm gerne an. Moderator Lars Wierum kündigte als erste Gruppe „Selbstlaut!“ aus Ostwestfalen an. Mit ihrer Geschichte der Königskinder hatte sie das Publikum voll auf ihrer Seite. „Um 22 Uhr werden wir im edelsten Zwirn auftreten“, versprach Michael Ziethen und warb nach dem großen Beifall um die Gunst für den Publikumspreis.

Im Rahmenprogramm und mit Gitarre trat anschließend Singer-Songwriterin Syannah auf. Sie machte ihr Debüt mit einer fantastischen Stimme und tollen Texten zum Erfolg. Aus Wien über Münche, Köln und Ahlen war die Wienerin nach Sendenhorst gekommen – und hatte dabei über die „vielen Schafe auf einer Wiese“ gestaunt. Ihre Songs behandelten das Thema „Liebe“, wobei sie mit „Angel“ die Person ehrte, die ihr Selbstwertgefühl für Bühnenauftritte gestärkt hatte. „Wenn ich früher an mich selbst geglaubt hätte, wäre vielleicht die eine oder andere Beziehung nicht in die Brüche gegangen“, bekannte sie selbstkritisch und verpackte ihre Erfahrungen zwischen Freundschaft und Liebe in den Song „Kinds of love“. Der Zuspruch und lang anhaltender Beifall des Publikums waren ihr gewiss.

Last but not least füllte die Gruppe „The Knorke“ aus Berlin die Pause bis zum Auftritt der ersten Wettbewerbsgruppe „Quint-Essenz“ aus Bamberg. Neben ihren Gesangsqualitäten beeindruckte sie auch mit kleinen Anekdoten. „Wir haben in Franken das Bier – und ihr habt in Sendenhorst die Stimmen“, sagte ein Bandmitglied. „Volles Haus,“ vermeldete Matthias Greifenberg bereits zum Festival-Auftakt am Freitagabend. Höhepunkt war das Preisträgerkonzert der Publikumsgewinner 2019, die Gruppe „AudioFeels“ aus Polen. Trotz des späten Auftritts blieben die Zuhörer und feierten die Gruppe tanzend und mit Standing Ovations.

Der Gewinner des Publikumspreises und der Jury (jeweils 1000 Euro und gebuchte Auftritte) wurden am Sonntagnachmittag bekannt gegeben (Bericht folgt).