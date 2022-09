Stadt pflegt neuen Veranstaltungskalender

Die Stadt Sendenhorst hat einen neuen Veranstaltungskalender als Übersicht über alle Termine und Events in Sendenhorst und Albersloh auf der städtischen Website online gestellt. „Wir nutzen für den Veranstaltungskalender das Datenportal Münsterland, ein Open-Data-Angebot des Münsterland e.V.“, erläutert Annette Görlich, Wirtschaftsförderin der Stadt.

Offene Daten, unter dem Begriff Open Data bekannt, sind frei zugänglich, das heißt, dass sie von allen Nutzerinnen und Nutzern des Internets genutzt und weiterverbreitet werden können. Im „Datenportal Münsterland“ werden diese Daten gebündelt und anschließend auf verschiedenen Websites ausgespielt, erklärt die Verwaltung in einer Mitteilung.

„Dank der Digitalisierung ist es uns möglich, die Stärken aller Gebiete im Münsterland noch präsenter herauszustellen. Um das umzusetzen und eine möglichst hohe Datenqualität im Münsterland zu erreichen, arbeiten wir mit sogenannten ,Open Data‘ “, führt Charlotte Seick vom Verein Münsterland aus.

Aktuell gehören zu diesen Daten sogenannte POIs (Points of Interest) und Events. Die Veranstaltungen können von den Veranstalterinnen und Veranstaltern selbstständig in das Datenportal eingepflegt werden und werden neben dem Veranstaltungskalender von Sendenhorst beispielsweise auch im Veranstaltungskalender vom Verein Münsterland ausgespielt.

Infoveranstaltung am 20. September

„Wie die Vereine eigene Veranstaltungen eintragen können, wird in einer Infoveranstaltung am 20. September im Kommunalforum vorgestellt. Hierzu haben wir Vereine und Veranstalter bereits eingeladen“, ergänzt Annette Görlich. Es wird um vorherige Anmeldung für die Infoveranstaltung am 20. September um 18 Uhr im Kommunalforum per E-Mail an goerlich@sendenhorst.de gebeten.

Interessierte, die ebenfalls Daten aus dem Datenportal Münsterland auf der eigenen Website ausspielen oder eigene Veranstaltungen einpflegen möchten, können gerne mit Charlotte Seick vom Verein Münsterland Kontakt aufnehmen – per E-Mail an seick@muensterland.com.

Der Veranstaltungskalender ist online auf der Homepage der Stadt Sendenhorst zu finden.