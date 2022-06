Stadt sucht Ordner für Münsterland-Giro

Am 3. Oktober führt der Münsterland-Giro durch Sendenhorst. Die Stadt sucht dafür nun Helfer und Ordner. diese erhalten eine Entschädigung für ihr Engagement.

Für den Münsterland-Giro in Sendenhorst werden noch zahlreiche Ordner gesucht.

Am 3. Oktober (Montag) führt der Münsterland-Giro auch durch Sendenhorst. Die Veranstaltung ist inzwischen die drittgrößte Radsportveranstaltung in Deutschland. Neben einem Profirennen finden drei Jedermann-Rennen statt. Alle Rennen führen in diesem Jahr auch wieder durch den Kreis Warendorf.

Sendenhorst ist dabei Durchfahrtsort für zwei der Jedermann-Rennen mit einer Streckenlänge von 95 und 126 Kilometern und dem Profirennen.

Für diese Rennen sind naturgemäß umfangreiche organisatorische Maßnahmen erforderlich, die unter anderem auch die notwendige Streckensicherung beinhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. So sei die gesamte durch das Stadtgebiet führende Strecke (Elmster Berg bis Hardt) durch Absperrgitter und Streckenposten zu sichern.

25 bis 45 Euro für den Einsatz.

Dafür alleine seien 62 Helferinnen und Helfer erforderlich, die für den Zeitraum von 8.30 bis 13 Uhr von der Stadt zu stellen sind. Diese werden nun gesucht. Im Vorfeld gebe es eine genaue Unterweisung durch die Veranstalter und am Veranstaltungstag Unterstützung durch die Polizei und das Ordnungsamt.

Je nach Einsatzzeit gibt es laut der Stadt folgende Vergütung:

25 Euro pro Helfer für alle Positionen, an denen ein Rennen entlanggeht;

35 Euro für Helfer an Positionen, an denen zwei oder drei Rennen entlanggehen;

45 Euro für Helfer an Positionen, an denen vier Rennen entlanggehen.

Interessierte ab 16 Jahren melden sollen sich bis zum 31. August per Mail unter ertug@sendenhorst.de bei Reyhan Ertug vom Ordnungsamt der Stadt Sendenhorst melden.