Stadt zeigt Solidarität mit der Ukraine

Die Solidarität der Sendenhorster und Albersloher mit den Menschen in der Ukraine ist groß. Das wird an den zahlreichen Hilfsangeboten deutlich und zeigte sich auch am Sonntagnachmittag bei der großen Kundgebung vor dem Rathaus. Nun hängt am Balkon vor dem Dienstzimmer von Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Rathaus eine große ukrainische Flagge. Nun ist es so, dass nicht jede Kommune einfach beflaggen kann, was sie will. Das richtet sich nach der Beflaggungsverordnung. In diesem Fall begrüßt das Land NRW dieses Zeichen der Solidarität mit der Ukraine aber ausdrücklich.