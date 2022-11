Stadtgeschichte ein wenig umschreiben

Die Teilnehmer an der schaurig-schönen Stadtführung erfuhren auch Neues, das Ausgrabungen in diesem Jahr ans Licht befördert hatten. Apropos Licht: Der Heimatverein hat zum Advent wieder Wegekreuze und Kapellen beleuchtet.

Die Promenade konnte dabei bereits in neuem Zustand erkundet werden, und auch sonst habe sich ja viel getan im Jahr 2022, heißt es in einem Bericht des Heimatvereins.

So musste der Beitrag über die ersten Siedlungen angepasst werden, da Petzmeyers Stadtgeschichte für den Zeitraum um 1000 n.Chr. noch nicht die neuesten Erkenntnisse aus den Grabungen dieses Jahres im Südviertel beinhaltet. Stimmungsvoll wurden die 21 Teilnehmer vom Stadtführer und seinen Begleitern, dem mittelalterlichen Stadtpfarrer und weiteren Gefährten, durch das nächtliche Sendenhorst geleitet, und auch das typische Sendenhorster Wasser durfte zur Halbzeit in der Fußgängerzone nicht fehlen.

Bürgermeisterin Katrin Reuscher zeigte sich sehr zufrieden, genauso wie die Ratsmitglieder Rita Post und Christian Breul aus Albersloh und auch die weiteren Gäste. Nach knapp zwei Stunden ging es gut informiert und gut gelaunt zum gemeinsamen Abschluss zünftig ins Wirtshaus, berichten die Heimatfreunde.

„Das wiederholen wir im Frühjahr“, so Vorsitzender Christian Hölscher.

Bildstöcke wieder beleuchtet

Am Samstag wurden auch wieder sieben Bildstöcke durch Mitglieder des Heimatvereins beleuchtet. In diesem Jahr war dies dem Arbeitskreis „Bau“ des Heimatvereins ein ganz besonderes Anliegen, zumal die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt ja bekanntermaßen reduziert wurde. „So möchten wir dazu beitragen, dass ein wenig Licht und somit vorweihnachtliche Stimmung den Weg in die Herzen der Menschen findet, trotz der Krisen“, so Hölscher. „Der Energieverbrauch ist minimal und zum Großteil schon mit grünem Strom erzeugt“, erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises, Ulrich Ermer. Dank guter Planung und gutem Materialmanagement war die Arbeit mit dem mobilen Gerät schnell erledigt.

Beleuchtet sind in der Stadt das Ölbergkapellchen am Westtor, die Herz-Jesu-Kapelle am Osttor, die Lazarus-Kapelle am Nordtor und außerhalb der Stadt das Dreifaltigkeitsrelief am Hof Schulze Bernd (Straße nach Drensteinfurt), der Bildstock am Hof Kleikamp (Hoetmarer Straße ), das Femekreuz am Südendamm und das Kreuz am Hof Telges.