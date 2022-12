Stadtkern wird zur Fundgrube

Archäologen entdecken in Sendenhorst Brunnen und eine alte Glaswerkstatt

Sendenhorst

Für Archäologen ist das, was sich unter der heutigen Bebauung in der Sendenhorster Innenstadt befindet, eine wahre Fundgrube. Bei den jüngsten Grabungen in einem „vermuteten Bodendenkmal“ wurden unter anderem die Relikte einer Glaswerkstatt aus dem 16. bis 18. Jahrhundert gefunden.