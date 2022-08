Stadtwerke übernehmen Stromnetze

Sendenhorst/Drensteinfurt

Die Stadtwerke Ostmünsterland haben die Stromnetze und Anlagen in Sendenhorst und Drensteinfurt übernommen. In diesem Zusammenhang haben beide Städte ihre Gesellschafteranteile erhört. Die Zentrale für beide Orte ist am Herkulesweg in Sendenhorst.

Von Josef Thesing