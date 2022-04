Stammtisch macht es für Liesbeth schön

Grünfläche an der Sendenhorster Straße in Albersloh

Sie ist aus ihrem mehrmonatigen Winterschlaf erwacht: Liesbeth. Jetzt sitzt sie wieder mit ihrem Buch auf der Bank, die zu einer Sitzgruppe an der Sendenhorster Straße gehört. Neben ihr haben einige Männer Platz genommen, die sich schon seit vielen Jahren darum kümmern, dass die Grünfläche als blühende Augenweide daherkommt.

Vom Kegelclub zum Stammtisch

„Wir waren mal ein Kegelclub, jetzt sind wir ein Stammtisch“, nennt Heinz Schemmelmann den Status der Männergruppe, die sich „bestimmt schon seit mehr als zehn Jahren“ um die Pflege der Grünfläche kümmere. Vorher seien es Irmgard Möllenkamp und Anne Vorderderfler gewesen. Der Heimatverein habe bei einer Versammlung um Unterstützung der Grünflächenpflege im Dorf gebeten. „Da haben wir uns damals gemeldet“, erinnert sich Bernhard Moß mit Harke in der Hand. „Wir haben ja auch einen echten Gärtner in unseren Reihen“, freut sich Manni Röckmann über fachkundige Anleitung von Thomas Lammerding. So präsentiert sich der Platz mit hübschen Blühern, wohlgeformter Hecke und winterhartem Immergrün.

Ärger über den Müll

Ein kleiner Wermutstropfen trübt die eigentlich gute Stimmung der Männermannschaft dennoch. „Wir sammeln hier regelmäßig Müll und Flaschen ein“, ärgert sich Bernhard Moß. Es gäbe doch Mülleimer und Glascontainer, die fußläufig erreichbar seien. „Man kann seinen Müll doch bitte wieder mitnehmen“, findet der Albersloher. Sowieso sei es ärgerlich, wenn wahllos verschmutzt oder, noch schlimmer, zerstört werde. „Damals standen hier noch Bäänd und Änne – die lagen zwei Mal auf dem Bauch“, berichtet Manni Röckmann von Vandalismus. „Wir waren ja auch keine Engel und haben den einen oder anderen Mist gebaut. Aber kaputt gemacht haben wir nichts“, hat der Albersloher rückblickend ein reines Gewissen.

Nachdem das Betonpaar Bäänd und Änne bis zu seiner Trennung an der Kirche Aufstellung gefunden hatten, war die Grünfläche an der Sendenhorster Straße gepflastert und mit Bänken ausgestattet worden. „Anne Vorderderfler und ihre Theatergruppe haben das aus den Einnahmen der Aufführungen finanziert“, weiß Manni Röckmann. Genau wie die Alltagsmenschen, zu denen auch Liesbeth gehört.

Zum Ausklang ein Bierchen

Nach einiger Zeit ist das Unkraut gezupft, der Müll entsorgt und alles auf Vordermann gebracht. Wegen der langanhaltenden Regenfälle muss das Grün nicht gewässert werden. Anders die Männer, die sich allerdings statt Wasser ein Bierchen gönnen. Dabei nehmen sie neben Liesbeth Platz, die sich schon auf Besuch von Touristen und Spaziergängern freut.