Sternsinger tragen 16 407 Euro zusammen

Die zwölf Sendenhorster Sternsingergruppe haben in diesem Jahr 7647 Euro gesammelt – inklusive St.-Josef-Stift. Die acht Albersloher Gruppen brachten es an zwei Tagen auf 8760 Euro. Gemeinsam mit den beiden zweckgebundenen Kollekten kamen 17 389 Euro zusammen. Das teilt Maria Gawlick für die Kirchengemeinde mit. „Die Sammelaktion 2023 zeigt, dass die Bereitschaft zum Spenden größer geworden ist“, erklärt sie. Denn im vergangenen Jahr, als der Besuch an den Haustüren coronabedingt ausfallen musste, kamen 5630 Euro zusammen, erklärt sie. Im Jahr 2021 waren es 13 222 Euro. Mangels Gruppen – deren Zahl hat sich halbiert – haben die Sendenhorster Sternsinger 2023 im Süden der Stadt gesammelt. Im kommenden Januar soll dann wieder der Norden an der Reihe sein.