Straße soll Ende Oktober fertig sein

Arbeiten an der L 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt

So sieht es derzeit an der Einfahrt von der L 586 zur Landesstraße 851 aus. Vom geplanten „Neuen“ ist noch nicht allzu viel zu sehen. Eher von Abbrucharbeiten.

Der Eingangsbereich von der Landesstraße 586 in die Landesstraße 851 macht derzeit einen chaotischen Eindruck. Der abgestellte Bagger ist leer. Die Schilder, die die frühere Fahrtrichtung Drensteinfurt anzeigen, liegen wie gefällte Bäume am Boden. Der Zustand der „Straße“ ist wie zuletzt: Außer Schotter gibt es nichts zu sehen. Allerdings ist für die Radler in Richtung Albersloh nun ein sichererer Bereich neben der L 851 abgetrennt (wir berichteten).