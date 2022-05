Tagesfahrt in die Vergangenheit

Bis 1967 stand der Gräftenhof Schulte Bisping in der Bauerschaft Alst in Albersloh. Heute in Detmold, wohin der Heimatverein eine Tagestour anbot. Highlight des Ausflugs: Als Zeitzeugin erzählte Marianne Hoenhorst aus ihren Kindertagen und nahm die Zuhörer mit auf eine spannende Zeitreise.

Marianne Hoenhorst ist ganz in ihrem Element. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie in dem Gebäude steht, in dem sie als Kind viel Zeit verbracht hat. Bis 1967 stand der Gräftenhof Schulte Bisping in der Bauerschaft Alst in Albersloh. Heute in Detmold, wohin der Heimatverein eine Tagestour anbot. Highlight des Ausflugs: Als Zeitzeugin erzählte Marianne Hoenhorst aus ihren Kindertagen und nahm die Zuhörer mit auf eine spannende Zeitreise.