Tempo-Display zeigt Wirkung

Wenn es „blitzt“, wird es bekanntlich recht schnell teuer. Aber das ist im Sinne des Gesetzgebers ja auch durchaus so gewollt. Aber es geht in Sachen „Verkehrserziehung“ auch anders – mit weniger (Verwaltungs-)Aufwand und vor allem ohne schmerzhafte Geldbußen. Wie? Das zeigt seit nun knapp einem Jahr das sogenannte „Geschwindigkeitsdisplay“ an der Ecke Südendamm/Heitkampsweg. Wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Mobilität und Energie berichtete, hat die leuchtende Tafel bislang vorbildliche Dienste geleistet und zu einer spür- und dazu messbaren Temporeduzierung geführt.

