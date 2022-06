Teure und komplizierte Baustelle

Die Planung, die Henrike Thiemann für den Erweiterungsbau an der Sendenhorster Grundschule vorgelegt hat, überzeugte die Mitglieder in den beiden Ausschüssen für Bildung und Kultur sowie Stadtentwicklung. So zeigte sich in der gemeinsamen Sondersitzung der Ausschüsse am Donnerstagabend beispielsweise Max Linnemann-Bonse (FDP) „begeistert“, und Michael Thale von den BfA sprach gar seinen „Glückwunsch“ aus. Der dreistöckige Baukörper, modern, funktional, lichtdurchflutet, energieeffizient und mit zwei Treppenhäusern versehen, eigne sich bestens für eine langfristig tragende Erweiterung und Aufwertung des bestehenden Schulstandortes und werde dem Bedarf gerecht, würdigte auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Christiane Seitz-Dahlkamp die Pläne der Architektin aus Münster.

