Theaterbus fährt zur „Roaring Oper(ett)a“

In Ahlen in den Bus steigen, einen wunderbaren Musikabend in Dortmund mit Gleichgesinnten genießen und im Anschluss eine entspannte Rückreise, ohne sich um irgendetwas kümmern zu müssen – dieses sehr entspannte Komplettpaket bietet der VHS-Theaterbus, wie die VHS mitteilt.

Hemmungsloser Ausgelassenheit

Am 14. Januar 2023 (Samstag) fährt dieser um 18 Uhr vom Stadthallen Parkplatz zur „Roaring Oper(ett)a“, der 1920er Jahre-Opern- und Operettengala mit Werken von Franz Léhar, Emmerich Kálmán, Giacomo Puccini und vielen anderen zum Opernhaus Dortmund. Extravagant, schillernd und lustvoll – mit hemmungsloser Ausgelassenheit eroberte man sich in der Nachkriegszeit der 1920er Jahre das Leben zurück.

Trost und Zuversicht

Jugendlichkeit, Moderne und Aufbruch waren die Schlagwörter der Stunde und machten sich ebenfalls auf den Opernbühnen bemerkbar. Während Röcke immer kürzer und Operetten immer zügelloser wurden, entdeckte man in der Oper die Wahrhaftigkeit des Alltags für sich. Die Melodien der Werke haben den Menschen in den 1920er Jahren Freude, Trost und Zuversicht gebracht und ihre Kraft bis heute – den 2020er Jahren – nicht eingebüßt.

Anmeldungen bis zum 12. Dezember

Je nach Sitzplatzkategorie beträgt der Komplettpreis (enthalten sind die Busfahrt, Reisebegleitung, Eintrittskarte) 74 Euro (Kategorie I), 82 Euro (Kategorie II) beziehungsweise 90 Euro (Kategorie I). Anmeldungen sind erforderlich und bis zum 12. Dezember (Montag) über die Internetseite der VHS Ahlen www.vhs-ahlen.de, per E-Mail an vhs@stadt.ahlen.de oder direkt in der Geschäftsstelle, Markt 15 in Ahlen, möglich. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch unter 0 23 82 / 5 94 36.