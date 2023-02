Top-Arbeitgeber im IT-Bereich

Mehrfach wurde VEKA bereits als attraktiver Arbeitgeber in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Eine Analyse der Zeitschrift CHIP habe nun bestätigt, dass dies auch für den IT-Bereich gilt. Das teilt das Sendenhorster Unternehmen mit. In der umfangreichen Untersuchung wurden insgesamt 2.675 Arbeitgeber auf den Prüfstand gestellt. Nur rund ein Sechstel erfüllte die anspruchsvollen Kriterien für die Auszeichnung „TOP-Arbeitgeber für IT-Jobs 2023“.

„Im IT-Bereich ist die Nachfrage nach Fachkräften traditionell besonders hoch“, sagt Andreas Hartleif, Vorstandsvorsitzender der VEKA AG und im Vorstand verantwortlich für den Bereich Digital Transformation IT Services. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir auch diesen stark umworbenen Bewerberinnen und Bewerbern ein Angebot machen können, das zu den besten in ganz Deutschland gehört.“

Umfassende Analyse

Grundlage für die Auszeichnung war eine umfassende Analyse, die von der Zeitschrift CHIP gemeinsam mit dem Datenanalyse-Spezialisten „Globis Consulting“ durchgeführt wurde. Dabei wurden 2.675 Unternehmen, die Stellenangebote für IT-Fachkräfte veröffentlicht haben, in drei Kategorien bewertet.



In der Kategorie „IT-Bewerbermanagement“ habe sich VEKA durch einen strukturierten Prozess mit klaren Aussagen und Entscheidungen ausgezeichnet, heiße es in der Analyse von CHIP. Und auch in der zweiten Kategorie „Transparenz“ habe VEKA überzeugen können. „Die Stellenausschreibungen waren aussagekräftig, und es gab die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und weitere Informationen zu erhalten“, so das Unternehmen.



In der dritten Kategorie wurden Mitarbeiterbewertungen aus der IT-Branche und auf „kununu.com“ berücksichtigt. Auch hier habe VEKA mit sehr guten Ergebnissen überzeugen können. „CHIP gehört neben der Stiftung Warentest zu den beiden Top-Empfehlungsmarken“, betont Thomas Sauerland, CIO VEKA Group Digital Transformation IT Services. „Für uns ist es daher eine wichtige Bestätigung, dass VEKA in allen drei Kategorien als herausragend bewertet wurde.“

Hervorragende Ausbildung wichtig

Als Weltmarktführer, der für Qualität und Innovationskraft stehe, sei VEKA auf hervorragend ausgebildete, motivierte und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Deshalb lege das Unternehmen seit Jahrzehnten größten Wert darauf, vom ersten Kontakt bei der Bewerbung bis zum Eintritt in den Ruhestand ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen, sich weiterentwickeln und ihre Fähigkeiten optimal einbringen können. „Gerade in der IT bieten sich in Zukunft große Chancen“, sagt Andreas Hartleif. „Deshalb sind hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich die Basis für unseren künftigen Erfolg.“