Traktor rutscht in den Graben

Schwer verletzt wurde am Freitagmittag ein 54-jähriger Traktorfahrer bei seinem Alleinunfall auf der Straße „Im Holt“ in Sendenhorst. Nach ersten Informationen geriet der Sendenhorster aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kippte in den Straßengraben. Er konnte sich aber selbst aus dem Schlepper befreien, der schwer beschädigt wurde. Der Rettungsdienst fuhr den Mann ins Krankenhaus. Zudem waren ein Notarzt, die Sendenhorster Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Da Diesel ausgelaufen war, rückten auch eine Fachfirma für die Reinigung des Erdreiches und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes an.