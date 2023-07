Tretminen, die zum Himmel stinken

„Ich weiß, dass die meisten Halter die Hinterlassenschaften ihrer Hunde wieder mitnehmen – aber leider nicht alle“, ärgert sich Josef Möllenkamp über Hundekot, der immer wieder auf dem schmalen Verbindungsweg zwischen Ludgerusstraße und Teckelschlaut liegt. Ein gut frequentierter Weg, den Schulkinder, Rollstuhlfahrer und andere Passanten gleichermaßen nutzen. Sauber gehalten wird der Weg dankenswerterweise von den Anwohnern, zu denen eben auch Josef Möllenkamp zählt.

Rücksichtslosigkeit kann teuer werden

Was die Fliegen zu freuen scheint – legen sie doch ihre Eier im Hundekot ab –, ist für denjenigen, der ihn entsorgt, eine ekelige Angelegenheit. Den Dreck einfach liegenlassen? Nicht die Art von Josef Möllenkamp. „Es kann doch für den Hundehalter nicht so schwer sein, sich zu bücken und den Kot im Tütchen verschwinden zu lassen“, meint der Albersloher, der hier nicht auf Vierbeiner schimpfen will. „Die Hunde können ja nun wirklich nichts dafür – aber deren Halter.“ Und für die kann es teuer werden.

Wenig appetitlich präsentieren sich solche Tretminen, die nicht nur für die Anlieger ein Ärgernis sind. Foto: Christiane Husmann

Das Thema „Hundekot auf Gehwegen“ ist nicht neu. Bereits vor zehn Jahren startete die Stadt Sendenhorst die Aufforderung, ihr unter Tel. 02526/303-212 oder auch schriftlich Hundehalter zu melden, die sich nicht an die Regeln halten und ihre Tiere überall dort hinmachen lassen, wo es gerade beliebt. Und weil es sich bei der Verschmutzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Rad- und Gehwegen, Plätzen und Grünanlagen durch Hundekot um eine Ordnungswidrigkeit handelt, droht die Stadt mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro. Viel Geld, für das es sich bestimmt zu bücken lohnt.