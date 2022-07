Turbulente Liebe nach Stundenplan

Sie proben wieder, und die Aufführungen versprechen, turbulent zu werden. „Laiw nao Stunnenplan“ heißt das neue Stück der plattdeutschen Theatergruppe des Albersloher Heimatvereins. Und man darf gespannt sein, was bei der „Liebe nach Stundenplan“ alles so schiefgeht.

Während draußen sommerliche Temperaturen herrschen, mag man kaum an Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und Co. denken. Doch gerade solche Termine haben die Plattdeutsche Theatergruppe des Heimatvereins dazu veranlasst, ihre Auftritte vorzuverlegen. Genauer auf Ende Oktober und Anfang November. „Dann ist noch nicht so viel los, und man hat Platz im Terminkalender“, glaubt Anne Vorderderfler, die auch in diesem Jahr wieder Regie führen wird.