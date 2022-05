Überrascht von so viel Engagement

Sicher zur Schule – schaut man sich morgens an verschiedenen Überwegen und Kreuzungen um, dürfte das in Albersloh gewährleistet sein. Aktuell engagieren sich 35 Schülerlotsen dafür, dass die Schulkinder sicher die Grundschule erreichen. „Keine Selbstverständlichkeit“, weiß Werner Schweck von der Verkehrswacht Warendorf, der den Einsatz ausdrücklich lobt.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause, fand das traditionelle Lotsenfrühstück wieder statt – allerdings an anderem Ort. Erstmals wurde hierzu nicht in die OGS der Ludgerus-Schule, sondern ins Sozialzentrum „Fels“ geladen. „Zwei Jahre lang fühlte es sich so an, als befänden wir uns in einem Hochsicherheitstrakt“, erklärte Annette Stüer den Umstand, warum man sich mit Bedacht öffnen und bei größeren Veranstaltungen noch vorsichtig sein wolle. Das Sozialzentrum „Fels“ stelle einen idealen Ort für derlei Versammlungen dar. „Und hier kann man mal hautnah miterleben, wie viel Verkehr im Dorf unterwegs ist“, meinte die Schulleiterin mit Blick durchs Fenster.

Gut organisiert

„Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie dafür sorgen, dass unsere Kinder heile zur Schule kommen.“ Ein großes Dankeschön richtete sie auch an Schulsekretärin Tanja Buchholz, die den Lotsendienst organisiert und auch das Frühstück ausgerichtet hatte. „Natürlich ist das Amt nicht an den Job der Schulsekretärin gekoppelt – praktisch ist es aber schon“, räumte Annette Stüer zufrieden ein. Als Dankeschön hatte sie Blumen für die Schulsekretärin im Gepäck.

„Ich bin wirklich überrascht und überwältigt, wie viele sich hier als Lotsen engagierten“, meinte Werner Schweck beim Blick zu den vollbesetzen Tischen. „Danke, dass Sie sich bei Wind und Wetter für die Sicherheit der Kinder einsetzen“, lobte der Mann von der Verkehrswacht.

Zum wahrscheinlich letzten Mal nahm Robert Kempe am Lotsenfrühstück teil. Es sei denn, auch er will in Zukunft die Kelle schwingen. Foto: Christiane Husmann

Zwischen den Frühstücksgästen hatte auch Robert Kempe Platz genommen. „Das ist heute für mich das letzte Mal“, räumte der Hauptkommissar ein. Ende Juli geht er in den Ruhestand. „Ich bin hier seit 2013 und überzeugt, dass es ohne den Einsatz der Schülerlotsen nicht so glimpflich und unfallfrei verlaufen wäre“, ist der Polizist sicher. Gerade in den Morgenstunden während des Berufsverkehrs herrsche an den fünf von Schülerlotsen besetzten Stellen reger und teilweise aggressiver Verkehr. „Deshalb ist es wichtig, dass sich weiterhin Lotsen engagieren“, so Kempe, der auch auf das neue Baugebiet Kohkamp blickte: „Dort wird bald bestimmt eine weitere Stelle zu besetzen sein.“

Während man das wohlverdiente Frühstück genoss, warb Tanja Buchholz um weitere Lotsen. „Es ist ja in der Regel so, dass die Eltern mit dem Schulwechsel ihrer Kinder das Amt aus verständlichen Gründen niederlegen – meist warten dann andere Aufgaben“, berichtete sie aus eigener Erfahrung. „Deshalb ist es wichtig, dass sich auch weiterhin Lotsen melden – egal ob Eltern, Oma, Opa, Tante, Onkel oder Nachbar“, möchte sie alle Bürgerinnen und Bürger aufrufen, sich als Lotsen zu engagieren. Denkbar wären auch wochenweise Wechsel oder Einsätze als Springer. „Da sind wir ganz flexibel – wer Interesse hat, kann sich bei mir im Schulsekretariat melden“, nennt sie die Telefonnummer 0 25 35 / 9 50 80.