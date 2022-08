Um 12.56 Uhr blieb die Waschmaschine stehen

Großflächiger Stromausfall in Albersloh

Um 12.56 Uhr ist am Dienstag in Albersloh der Strom ausgefallen. Und das nahezu flächendeckend.

Um 12.56 Uhr war am Dienstag in vielen Albersloher Haushalten Schluss. Die Waschmaschine lief nicht weiter, der Rechner ohne Akku auch nicht. Denn es gab keinen Strom mehr. „Wir hatten eine großflächige Störung“, erklärte eine Sprecherin des Versorgers „Westnetz“ am Nachmittag auf Anfrage der Redaktion.

Und die war um etwa 15.30 Uhr immer noch nicht behoben. „Aktuell sind noch 35 Haushalte nicht versorgt“, sagte die Unternehmenssprecherin. Die Mitarbeiter arbeiteten mit Hochdruck daran, alle Haushalte wieder ans Netzt anzuklemmen.

Suche nach der Ursache

Die Monteure hatten ab 13 Uhr alle Hände voll zu tun, die Stromversorgung wieder herzustellen, die hauptsächlich Albersloh – aber nicht nur – betroffen habe. Bis 13.45 Uhr sei es gelungen, durchs Umschalten etwa 80 Prozent der Haushalte und Betriebe wieder ans Stromnetz zu bringen. Das Kuriose: Bis zum Nachmittag war dem Versorger nicht bekannt, was die Störung ausgelöst haben könnte. Oftmals, so die Sprecherin, seien Bauarbeiten, bei denen Kabel beschädigt würden, die Ursache. Dann könne schnell gehandelt werden. Das sei nicht nicht der Fall.