Schulsekretärin Jennifer Hillebrand räumt Büro in Albersloher Grundschule für Tanja Buchholz

„Kein Aprilscherz – heute haben wir zwei Schulsekretärinnen an unserer Schule“, versicherte Annette Stüer am 1. April. Allerdings könne das leider keine langfristige Beschäftigtensituation sein. Nach vier Jahren an der Ludgerus-Schule räumte Jennifer Hillebrand ihren Bürostuhl für Tanja Buchholz.