Unerwartete Zwischenstopps

In ihrem Sommerlager begaben sich die Pfadfinder auf eine spannende Zeitreise. Sie trafen auf Piraten, Römer, Ritter und Steinzeitmenschen.

Mit einer defekten Zeitmaschine machten sich die Pfadfinder von ihrem Sommerlager aus auf die Suche nach Informationen über den Werkzeugbau in der Steinzeit.

Eine Reise durch die Zeiten erlebten die Teilnehmer des diesjährigen Sommerlagers der Pfadfinder aus Sendenhorst. Die Sieben- bis 13-Jährigen waren Ende Juli zum Lager im Diözesanzentrum in Rüthen aufgebrochen. Dort erwartete sie ein Professor, der dringend Informationen zum Werkzeugbau der Steinzeitmenschen benötigte. Da aber die Zeitmaschine defekt war, landeten die Forscher satt in der Steinzeit bei den Piraten.

Um sich der Umgebung anzupassen, wurden Flaggen und Augenklappen gebastelt, Kopftücher gebatikt und Kompasse gebaut. So ausgestattet, konnte auch das Freibad erobert werden.

Den nächsten Halt legte die Zeitmaschine bei den Römern ein. Hier machten sich die einzelnen Pfadfindergruppen jeweils zur Eroberung Germaniens auf und verbrachten eine Nacht außerhalb des Lagers. Mit den gefundenen Ersatzteilen ging es zurück und wieder auf Zeitreise.

Ein Fest wie in Hollywood

Dieses Mal fanden sich die Teilnehmer der Fahrt in Hollywood wieder. Passend zum Bergfest wurde vormittags zunächst ein Gottesdienst mit Lars Rother gefeiert. Dann wurde für das abendliche Fest gekocht, und Show­acts wurden vorbereitet. Der Glanz Hollywoods erstrahlte dann am Abend beim Fest.

Auch im Mittelalter wussten die Pfadfinder sich zu helfen. Ein großes Ritterturnier und eine Burgenschlacht ließen sie sich nicht entgehen. Aber letztendlich wagten sie einen weiteren Versuch, die Steinzeit zu erreichen, landeten mit der Zeitmaschine aber im Weltraum. Dort galt es ein echtes Problem zu lösen: Das Raumschiff der Menschen hatte keinen Treibstoff mehr. In einem großen Geländespiel gelang es den Kindern, genügend Bestandteile zu erspielen, so dass sie den Menschen – und auch sich selbst – helfen konnten. Glücklicherweise konnte der Treibstoff nämlich auch für die Zeitmaschine genutzt werden.

Willkommen in der Steinzeit

Und so kamen die Zeitreisenden zu guter Letzt doch noch in der Steinzeit an. Nun galt es, die wichtigen Informationen zum Werkzeugbau von den Steinzeitmenschen zu erhalten.

Aber so einfach rückten diese damit nicht heraus. Erst eine Schnitzeljagd brachte den gewünschten Erfolg. Und so konnten die Kinder ihre Mission erfüllen und einem überglücklichen Professor die Informationen überreichen.

Am Sonntag kehrten alle Teilnehmer dann glücklich und wohlbehalten nach Sendenhorst zurück – im Bus versteht sich.