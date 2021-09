Unfall legt auf der L 586 den Verkehr lahm

Auf der Landesstraße 586 zwischen Sendenhorst und Tönnishäuschen herrschte am Montagmittag eine Zeit lang Stillstand. Grund war ein Unfall in Höhe des Gewerbebetriebs „Duisport packing logistics“ in der Bauerschaft Hardt. Auf der Straße waren zwei Autos zusammengestoßen. Eine Person wurde nach Polizeiangaben verletzt ins Krankenhaus gefahren. Der Fahrer eines Paketdienstes wollte nach links auf das Gelände des Unternehmens abbiegen. Dabei stieß er mit dem Kleintransporter, der in Gegenrichtung fuhr, zusammen. Die Feuerwehr reinigte die Straße.