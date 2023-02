Urkunden und kleine Geschenke

Auf große Resonanz ist die Verleihung der Sportabzeichen für die Saison 2022 gestoßen. Stützpunktleiter Jörg Berheide begrüßte im Haus Siekmann mehr als 50 Sportlerinnen und Sportler. Er bedankte sich beim Sportabzeichen-Team für den großartigen Einsatz und bei den Sponsoren für die Unterstützung, heißt es im Bericht des Sportabzeichenstützpunktes.

Dank der Spenden konnten allen Kindern und Jugendlichen neben den Urkunden kleine Geschenke überreicht werden. Ein besonderer Dank ging an den Gewerbeverein, der durch eine großzügige Spende in Form von Einkaufsgutscheinen den Sportlerinnen und Sportlern, die zehn, 15 oder 25 Mal das Sportabzeichen geschafft haben, eine besondere Freude bereitete.

Beitrag zur persönlichen Fitness

Bürgermeisterin Katrin Reuscher betonte in ihrer Gratulation, dass das Sportabzeichen einen besonderen Beitrag zu persönlicher Fitness und Gesundheit bedeute. Sie zitierte eine Studie, nach der die Mehrheit der Bevölkerung sich viel zu wenig bewege und eine zunehmende Tendenz leider auch bei Jugendlichen und Kindern zu beobachten sei. Hier könne unter anderem durch die Teilnahme am Sportabzeichen-Wettbewerb gegengesteuert werden.

Die Erwachsenen erhielten ihre Urkunden Foto: privat

Diesen Aspekt nahm auch Karl-Heinz Sandknop, Vorsitzender der SG Sendenhorst, in seinem Grußwort auf und stellte fest, dass durch die Corona-Pandemie insbesondere bei den Schulen ein großer Einbruch bei der Beteiligung erfolgt sei. Es müssten, so Sandknop, alle Anstrengungen unternommen werden, dass sich auch in Zukunft die Schulen wieder am Sportabzeichen-Wettbewerb beteiligen.

Zum Abschluss wiesen Stützpunktleiter Jörg Berheide und Geschäftsführer Rudolf Bartmann auf das neue Sportabzeichenjahr hin. Der Start erfolgt in Sendenhorst am 3. Mai.