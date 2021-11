Verantwortung für viele Stämme

Sendenhorst

Der Sendenhorster Dirk Schmedding ist neuer Diözesanvorsitzender der Pfadfinderschaft St. Georg. Dazu wurde er am Wochenende in Haltern am See gewählt. Schmedding übernimmt damit Verantwortung für etwa 10 000 Pfadfinder und deren vielfältige Aktivitäten.

Von Josef Thesing