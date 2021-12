Verfahren liegt (vorerst) auf Eis

Von einer Veränderungssperre wäre auch dieses Gebäude an der Südstraße betroffen. Dort soll ein Haus mit kleinen Wohnungen für junge Krankenhausmitarbeiter entstehen.

In der Theorie waren sich bislang alle Fraktionen im Rat der Stadt einig: Nach Jahrzehnten der Einzelfallentscheidungen mit zum Teil aus Sicht von Teilen der Politik nicht besonders gelungenen Ergebnissen müsse ein Bebauungsplan für die Innenstadt her. Doch als es nun im Ausschuss für Stadtentwicklung zu einem ersten „Schwur“ in dieser Sache kommen sollte, scherten CDU und FDP aus, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen.