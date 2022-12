Versuchter Überfall auf Tankstelle

Ein Überfall auf die Tankstelle am Westtor ist am späten Mittwochabend gescheitert. Die Angestellte öffnete die Tür nicht, sondern rief die Polizei.

Am Mittwoch versuchten zwei Personen, die Tankstelle am Westtor zu überfallen. Das Duo stand kurz vor 22 Uhr vor verschlossener Eingangstür und forderte Einlass. Die 46-jährige Angestellte, die mit Abschlussarbeiten beschäftigt war, gab an, dass eine Person eine Waffe in der Hand gehalten habe. Daraufhin habe sie die Polizei informiert und den Shop verschlossen gehalten.

Weil die Täter nicht in die Geschäftsräume gelangt sein dürften, seien sie in Richtung Osttor geflüchtet, teilt die Polizei mit. Beide Personen waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über den Kopf gezogen.

Zusammenhang mit Überfall in Nordkirchen

Ein Täter trug eine dunkle Hose, an dem seitlich ein weißer Streifen zu sehen war. Nach ersten Erkenntnissen könnte diese Tat mit einem Überfall in Nordkirchen zusammenhängen, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Gesucht werden nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gegen 22 Uhr auf dem Tankstellengelände oder im Nahbereich gesehen haben. Des Weiteren werden Kunden, die kurz vor Ladenschluss noch getankt oder im Shop etwas gekauft haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, 0 23 82/ 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.