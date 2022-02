Viel Herzblut für die Umweltthemen

Die Stadt Sendenhorst hat eine neue Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin: Cornelia Mealing. Die Mobilität der Zukunft und der sorgsame Umgang mit Ressourcen liegen ihr besonders am Herzen. Die Neue hat in England studiert.

Cornelia Mealing ist Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin in Sendenhorst

Cornelia Mealing ist neue Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin der Stadt. Am Montag hat sie ihren Job angetreten.

An die Aussprache des Nachnamens wird sich manch einer noch gewöhnen müssen. Denn der von Cornelia Mealing stammt aus den Englischen, wie die neue Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Mobilität und Energie am Dienstabend erläuterte.