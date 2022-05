Viele Aufgaben – und viel bürokratischer Aufwand

Alle Mitglieder waren froh, dass sie sich endlich wieder in Präsenz treffen konnten, um sich über die aktuelle Lage auszutauschen, heißt es im Bericht der SPD über deren Mitgliederversammlung.

„Die Coronazeit hat uns allen einiges abverlangt, und der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns täglich mit neuen schrecklichen Nachrichten“, begrüßte die Vorsitzende Annette Watermann-Krass die Mitglieder im Hotel Zurmühlen.

Viel Arbeit für Politik und Verwaltung

Bürgermeisterin Katrin Reuscher nutzte die Einladung, um über ihre Tätigkeiten in den vergangenen Monaten zu berichten. Da sei eine breite Palette an Beschlüssen, Aktionen und Bauvorhaben vertreten gewesen. Vom Baulandbeschluss, der Dorfentwicklung und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Albersloh, dem Mobilitätskonzept bis zur Promenadengestaltung sei sichtbar geworden, „wie engagiert die Verwaltung die Beschlüsse des Rates anpackt“.

„Eine tolle Aufgabe, die ich jeden Tag aufs neue mit viel Freude angehe“, zitiert die SPD die parteiunabhängige Sendenhorster Bürgermeisterin. Die Veranstaltung wurde von der SPD auch dazu genutzt, Katrin Reuscher ein Fotoalbum vom Bürgermeisterwahlkampf zu überreichen.

Schlussspurt im Landtagswahlkampf

Anschließend berichtete der SPD-Landtagskandidat Frederik Werning über den Wahlkampf. Am 15. Mai wird gewählt. Jetzt gehe es in den Schlussspurt. Mit den Themen „kostenlose Bildung“, „Verbesserung der Mobilität“ und „Ausbau der erneuerbaren Energien“ sei das Themenfeld breit gefasst.

Die Bürgermeisterin hatte ein konkretes Anliegen an das Land: „Wir brauchen einen Abbau der Bürokratie. Projekte können nur noch mit einer Förderung umgesetzt werden. Aber wenn dafür so viel bürokratischer Auffand betrieben werden muss, ist das mit dem Personal nicht mehr zu schaffen.“

Frederik Werning habe dieses Anliegen mitgenommen, um es demnächst auf der Landesebene voranzubringen. „Denn die Entfesselungspakte dieser Regierung haben anscheinend wenig dazu beigetragen, die Bürokratie abzubauen“, stellte er am Ende fest.

Anschließend genossen die Mitglieder den persönlichen Austausch mit ganz persönlichen Anliegen.