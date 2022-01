Viele Eimer voller Bargeld

Für Claus Fronholt und sein Team der Sparkasse in Sendenhorst war der Januar 2002 eine einschneidende Zeit. Die D-Mark war Geschichte, der Euro war neues Zahlungsmittel in Deutschland. Es wurde fleißig umgetauscht – und das „alte“ Geld in die Eimer gefüllt.

Überall in den Räumen standen haushaltsübliche Eimer. Nicht, weil es vielleicht von der Decke tropfte. Die Eimer waren gefüllt mit Bargeld-Münzen. „Sie wurden damals drei Mal täglich tonnenweise abgeholt“, erzählt Claus Fronholt, der vor 20 Jahren Sparkassendirektor in Sendenhorst war. Für ihn und das von ihm und seinem Team verantwortete Geld der Kunden war der Januar 2002 eine einschneidende Zeit. Die D-Mark war Geschichte, der Euro war neues Zahlungsmittel in Deutschland. Es wurde fleißig umgetauscht – und das „alte“ Geld in die Eimer gefüllt.