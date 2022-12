Viele Kunden geben gerne

Im Vorfeld der Aktion gab es einige Skepsis. „Es ist ja alles teuerer geworden, und die Leute müssen ihr Geld zusammenhalten“, sagt Monika Koelen-Meyer vom ehrenamtlichen Team der Tafel am Samstagmittag. Doch im Vorraum des Edeka-Marktes zeigt sich an diesem Freitag und Samstag schnell, dass viele Sendenhorster und Sendenhorsterinnen trotz Energiekrise, Inflation und Co. bereit sind, zu teilen. Ihre Einkäufe, und auch etwas von ihrem Geld – denn manch einer oder eine schiebt auch gerne einen Schein in das bereitstehende Sparschwein, während nebenan Nudeln, haltbare Milch, Nutella und ein Kilo Mehl in den Einkaufswagen wandern. „Wo soll ich das hier hintun?“, hatte der Sendenhorster vorher gefragt.

Vorräte aufgebraucht

Die Sendenhorster Ausgabestelle der Tafel Ennigerloh hatte zur inzwischen traditionellen, vorweihnachtlichen Aktion „Kauf zwei, spende eins“ in den Lebensmittelmärkten aufgerufen, um das Lager an der Hoetmarer Straße mit haltbaren Lebensmitteln für den Winter aufzufüllen. „Unsere Lebensmittelvorräte sind jetzt nahezu aufgebraucht“, erklärt Monika Koelen-Meyer im Gespräch mit der Redaktion, während sie sich zeitgleich bei einer Frau für eine Flasche Speiseöl bedankt, die diese aus ihrem Einkauf für die Tafel beisteuert.

Die zweitägige Aktion ist aufwendig, und es braucht viele Helfer, die eine „Schicht“ im Lidl, bei Aldi, im K&K-Markt oder hier bei Kemper übernehmen. Elisabeth Böcker ist eine von ihnen. „Die Leute sind sehr großzügig“, sagt sie. Und freundlich, weshalb sie sich auch über das eine oder andere Schwätzchen am Rande freut. „Es ist interessant zu sehen, wer so kommt.“

Ehrenamtliche im Einsatz

Die große Bereitschaft der Sendenhorster, für die Tafel zu spenden, bestätigt auch Monika Koelen-Meyer. „Gestern war es auch gut“, meint sie. Angesichts der gestiegenen „Kundschaft“ der Tafel, bedingt auch durch den Krieg in der Ukraine, sei das gesamte Team allen Spendern dankbar für die Unterstützung.

Damit auch jeder weiß, worum es bei dieser Aktion geht, ist Hubert Böcker an diesem Mittag quasi mit einem Sonderauftrag im Einsatz. Wer in den Markt will, kommt an ihm kaum unangesprochen vorbei. Er macht auf die Aktion aufmerksam, bittet um Großzügigkeit und weist auf den Tafel-Stand hinter den Kassen hin. Viele kennen die Aktion aber bereits. „Wir haben das in der Zeitung gelesen und sind deshalb jetzt zum Einkaufen hier“, sagt jemand. Hubert Böcker ist zufrieden.