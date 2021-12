Viele Menschen sind täglich auf Achse zur Arbeit

Das gibt es erst in einigen Jahren: Pendler können dann mit dem Zug nach Münster fahren.

Auf Rang zwei steht mit 571 Einpendlern die Stadt Münster. Diese und einige andere Zahlen hat das Statistische Landesamt am Donnerstag für das Jahr 2020 veröffentlicht.

Die meisten Sendenhorster, die die Stadt zur Arbeit verließen, fuhren nach Münster. Das waren im Jahr 2020 etwas mehr als 2000 Personen. Knapp 400 Menschen pendelten in die Nachbarstadt Ahlen aus. Es folgen – mit einigem Abstand – die Städte Warendorf, Beckum, Hamm und Drensteinfurt. Bei den Einpendlern liegt die Stadt Drensteinfurt mit 252 Personen auf Rang vier – hinter Warendorf.

Insgesamt verließen 4657 Menschen jeden Tag Sendenhorst, um woanders zu arbeiten. Hinzu kamen rund 2700 innerhalb des Stadtgebietes Pendelnde, zum Beispiel nach Albersloh – oder in der Gegenrichtung. Das waren unterm Strich gut 7400 Menschen, die täglich auf Achse waren. Nicht enthalten ist in der Statistik, welches Verkehrsmittel sie dabei benutzten.

Einpendelquote lag bei 58 Prozent

Dem standen 3800 Einpendler gegenüber. Die sogenannte Einpendelquote lag bei 58 Prozent.

Manche Berufspendler nahmen auch weitere Wege auf sich als die in die unmittelbaren Nachbarorte. So fuhren 52 Menschen zur Arbeit nach Dortmund und 26 nach Düsseldorf. Bei den Einpendlern spielte die Stadt Gütersloh mit 49 Personen eine gewisse Rolle. Und wiederum die Stadt Dortmund, aus der 44 Männer und Frauen täglich anreisten, um in Sendenhorst zu arbeiten.