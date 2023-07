Viele unterstützen gerne die Tafel

Ohne Spenden würde eine Einrichtung wie die Tafel an der Hoetmarer Straße nicht funktionieren. Deshalb freut sich das ehrenamtliche Team über finanzielle Unterstützung, etwa durch den Frauenkegelclub „Einer fehlt immer“, der beim Besuch 300 Euro mitgebracht hat.

Team an der Hoetmarer Straße freut sich über Spenden

Freude auf beiden Seiten: Der Damenkegelclub „Einer fehlt immer“ übergibt die Spende an das Team der Tafel.

Wenn's um die Ausgabestelle der Tafel an der Hoetmarer Straße geht, dann geben die Sendenhorster und Albersloher immer mal wieder gerne etwas. Trotz der Preissteigerungen in vielen Bereichen „wird die Tafel immer noch gut bedacht“, sagt Sprecherin Monika Koelen-Meyer im Gespräch mit der Redaktion. Manchmal mit kleinen Sachspenden, immer wieder auch mit Geld, von dem dann eingekauft wird. Das wird auch an diesem Abend deutlich. Die Tafel bekommt Besuch von einer Abordnung des Damenkegelclubs „Einer fehlt immer“.

Die Frauen haben 300 Euro mitgebracht, mit denen sie die ehrenamtliche Arbeit des Tafel-Teams unterstützen wollen. Ein Grund dafür ist, erklärt Mitkeglerin Ute Tigger, dass der Club in diesem Jahr 40 Jahre jung wird. Der andere war mit einigem Aufwand und auch mit Arbeit verbunden. Die Keglerinnen, die beim Promenadenfest nicht in die Veranstaltungen der Jansbruderschaft eingebunden waren, haben bei der gelungenen Großveranstaltung einen Bücherflohmarkt durchgeführt, bei dem 250 Euro für die Tafel „erwirtschaftet“ wurden. Um die Sache rundzumachen, haben die Frauen noch 50 Euro draufgelegt.

Apropos Promenadenfest: Das Team der Tafel hat sich dabei am Samstagabend auch selbst engagiert, um Geld für die Einrichtung in die Kasse zu bekommen. Im Garten von Gerd Bröcker, in dem eines der Musik-Events stattfand, wurden von 17 Uhr bis etwa Mitternacht Getränke verkauft. Der Erlös kann sich sehen lassen, erzählt Monika Koelen-Meyer. 600 Euro sind zusammengekommen.

Der Aufwand, den das Team der Tafel betreibt, um die „Kundschaft“ mit frischen und haltbaren Lebensmitteln zu versorgen, ist groß. An nahezu jedem Tag sind die ehrenamtlichen Fahrer im Einsatz, vieles muss sortiert werden, damit die Ausgabe am Dienstagnachmittag reibungslos über die Bühne geht. „Dienstags ist es immer heftig“, sagt Monika Koelen-Meyer. 90 Bedarfsgemeinschaften versorgen sich dann mit Lebensmitteln. „Auch für die Letzte oder den Letzten gibt es dann noch etwas.“ Auch deshalb, weil die Bürgerstiftung immer noch Milch, Käse und Eier beisteuere. „So wurschteln wir uns durch“, so Koelen-Meyer.

Rund 40 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass das System am Laufen bleibt. Für sie wurde jetzt auch wieder das traditionelle Sommerfest ausgerichtet, bei dem auch Ralf Thorwirth, der Vorsitzende des Vereins Ennigerloher Tafel, zu dem die Sendenhorster Ausgabestelle gehört, zu Gast war, um sich bei den Frauen und Männern für deren großen Einsatz zu bedanken.

Die Zusammenarbeit mit der Tafel in Ennigerloh laufe gut, berichtet Monika Koelen-Meyer. Neben den Lebensmitteln, die geliefert werden, gab es zuletzt eine neue Kühltruhe und einen Kühlschrank. Im Gegenzug fließen aus Sendenhorst Spendengelder. Man unterstütze sich gegenseitig.

Nach den Sommerferien steht wieder eine besondere Aktion auf der Agenda: „Kauf zwei - spende eins“. Diesmal wird sie im Albersloher Lebensmittelmarkt durchgeführt, der bereits seine Zusage gegeben habe.