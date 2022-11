Vielfältige Einblicke in Schulalltag

Nachdem der erste Abiturjahrgang im Sommer 2022 verabschiedet werden konnte – mehr als die Hälfte der zwölf Schülerinnen und Schüler hatte einen Einser-Durchschnitt geschafft – freute sich das Team am diesjährigen „Tag der offenen Tür“ über großen Andrang. Das Schulleitungsteam, David Gelinski und Dr. Sabine Menninghaus, war von der Besucheranzahl beeindruckt. „Das Interesse an unserem Schulkonzept ist noch einmal gestiegen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben viele Hospitationstermine abgestimmt und werden dann in Kürze in die Planung der neuen fünften und elften Klasse für den Sommer 2023 gehen“, freuten sie sich.

Viele Aktionen vorbereitet

An der Eingangstür bogen die meisten Kinder direkt zum 3D-Drucker ab, den ein Oberstufenschüler betreute, der auch die gleichnamige AG leitet. In der Aula wurden die sechs 3D-Drucker der Schule und deren Produkte vorgestellt. Die Besucher konnten sich Münzen mit eigenen Namen oder sonstigen Worten drucken lassen.

Die Besucher lernten an diesem Tag nicht nur auf den Führungen die Räumlichkeiten und das Unterrichtsangebot der Montessori-Gesamtschule kennen, wird in dem Bericht ausgeführt. Eine Klasse hatte auch eine Schnitzeljagd durch die Schule mit Hilfe des iPads konzipiert. Für die Kinder, die mit ihren Eltern die Schule besuchten, wurde eine Route mit elf Fragen zum vorgestellten Schulleben und den Aktionen angeboten und die Teilnahme am Ende sogar mit einer Urkunde belohnt.

Eltern und Kinder erkundeten den Schulgarten und informierten sich über weitere angebotene AG’s. So erläuterte die Hundetrainerin ihre Arbeit mit den Schülern und den beiden beeindruckend großen und pelzigen Berner Sennhunden: Es gehe um Mut, aber auch um Respekt für die Tiere, Kenntnisse der Anatomie („Heißt es Pfoten oder Tatzen?“) und das Erlernen der Hundesprache. Die Arbeit erfolge spielerisch, etwa in Form von Memory-Spiel mit Trick und Kommando-Karten.

Von Fachräumen bis zur Mensa

In den naturwissenschaftlichen Fachräumen konnten Kinder verschiedene chemikalische Experimente sehen und erleben, etwa wie Schüler unter Anleitung Kupfer herstellten oder durch Gasentwicklung Streichhölzer löschten.

Im Montessori-Raum wurde anhand von Märchentexten gezeigt, wie Kinder mit Hilfe von Montessori-Material Wortarten und Syntax erlernen.

Unter den verschiedenen Mitmachangeboten lockte insbesondere die Möglichkeit, Stutenkerle zu backen, Besucher in die Schulküche des Fachbereichs Hauswirtschaft.

Wer eine Pause einlegen wollte, wurde in der schuleigenen Mensa durch Schüler und Schülerinnen aus der 10. und aus der Oberstufe mit Waffeln, Kuchen und Getränken versorgt. Auf diese Weise konnten man auch gleich einen Blick in die schuleigene Schulküche werfen, in der täglich drei Köchinnen frisch kochen.

Nicht zuletzt waren Fachgespräche über die Schulinhalte von der Verankerung des Klimaschutzes im Lehrplan, außerschulische Lernorte, Forder- und Fördermöglichkeiten von Kindern und auch zum Bustransfer möglich, wovon rege Gebrauch gemacht wurde, teilt die Schule mit.

Auf diese Weise konnten sich an diesem Tag alle Besucher einen sehr persönlichen und authentischen Eindruck des pädagogischen und multi-professionellen Teams sowie der familiären Atmosphäre an der Schule verschaffen.