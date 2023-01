Vier Kicker lassen es krachen

Ortstermin: Probe der „BassMen“ für Konzert am Samstag in der „Titanic“

Sendenhorst

Sie wollen es am Samstag ordentlich krachen lassen – die vier Musiker der Band „BassMen“. Doch bevor es soweit ist, muss am Ort des Geschehens – in der Sendenhorster „Titanic“ – unter Realbedingungen geprobt werden. Dazu gehört auch der Aufbau, der bis ins Detail stimmig sein muss.