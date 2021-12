Nach mehr als 50 Jahren übergibt Alfons Book die Regie

In der Ludgerus-Kirche wird derzeit kräftig gewerkelt. Das Gotteshaus wird mit Bäumen und der großen Krippe für Weihnachten hergerichtet – und das nach mehr als 50 Jahren letztmalig unter der Regie von Alfons Book. Er übergibt die Verantwortung an Christof Hülsmann.

Am Ende hat es doch geklappt: Die erste Tanne haben Christof Hülsmann, Sebastian Sievers, Alfons Book, Markus Goddemeier, Anna Sievers, Jens Bruland, Herbert Sievers und Lukas Pälmke (v.l.) nach einigem Hin und Her doch noch zum Stehen gebracht.

„Zum Gucken kamen Leute schon busweise angekarrt“, weiß Alfons Book, während er sich an über 50 Jahre Krippenbau in der Ludgerus-Kirche erinnert. Bis vor einigen Jahren war der Albersloher als Küster in der Gemeinde St. Martinus und Ludgerus tätig. Eigentlich dürfte er seinen Ruhestand genießen, doch als „Mädchen für alles“, möchte niemand auf ihn verzichten. Auch nicht beim weihnachtlichen Schmücken der Kirche, die auch in diesem Jahr Raum für Besinnlichkeit bieten soll.