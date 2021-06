Vom frühen Glück zu Albträumen

Vor etwa 125 Jahren wurde in Albersloh im Zuge der heutigen Münsterstraße die erste Brücke über die Werse errichtet. Damit konnte der Verkehr auf direktem Wege ins Dorf fahren. Was dem Gewerbe damals einen kräftigen Schub gab, hat sich später zum Problem entwickelt. Die heutige Brücke wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut.

Die heutige Verkehrsproblematik im Dorf hat ihren Ursprung in einer Zeit, die mehr als 125 Jahre zurückliegt. Nachdem die „Chausseen“, wie die Straßen in die Nachbarorte seinerzeit genannt wurden, erneuert- oder fertiggestellt waren, ging es im Zuge der heutigen Münsterstraße an den Bau der Wersebrücke. Damit war klar, dass der damals noch spärliche Verkehr mitten durch das Dorf führen würde.